Calciomercato Lazio | Baiocchini: "Castrovilli può rilanciarsi". E su Bellingham Jr...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio continua a muoversi sul mercato in vista dell'inizio della prossima stagione. Archiviata l'idea Greenwood, che si è trasferito al Marsiglia, i biancocelesti hanno chiuso il colpo Castrovilli e proprio di queste due operazioni ha parlato Emanuele Baiocchini ai microfoni di Radiosei: "Per quanto riguarda Greenwood la Lazio l’ha trattato, il giocatore ha scelto il Marsiglia. C’era anche il Napoli che non ha mai accelerato, inizialmente anche la Juventus. Il testa a testa con l’OM è stato deciso anche dal forte pressing di De Zerbi. Bellingham Jr è stato proposto alla Lazio che lo sta valutando. Non ci risulta che ci sia una vera e propria trattativa con il club inglese, almeno per ora. Credo che quei 25 milioni di euro che la Lazio aveva pensato di stanziare per Greenwood si deciderà di distribuirli in un altro modo. Credo che un esterno offensivo arriverà, quello me l’aspetto".

CASTROVILLI - "Non mi aspettavo l’arrivo di Castrovilli. Per lui sarà un’importantissima opportunità di rilancio, deve essergli ritagliato il ruolo giusto per fare in modo che si esprima al massimo. Se torna quello di due anni fa è una scommessa vinta, certo bisogna capire le sue condizioni fisiche".

CATALDI - "Cataldi? E’ un buon giocatore, certamente ci sono stati dei sondaggi di diverse squadre. Lui ha dimostrato quanto voglia bene e tenga alla Lazio, penso che sia anche un punto di riferimento anche per i nuovi che devono capire cosa è la Lazio".