Calciomercato Lazio | Baiocchini conferma: "Svelato il club su Luis Alberto"

Arrivano nuovi dettagli sull'offerta proveniente dall'Arabia Saudita per Luis Alberto. A confermare la trattativa tra il club di Riad e il calciatore spagnolo è stato anche Manuele Baiocchini tramite un tweet sui social: "L'Al-Duhail ha offerto 8 milioni l'anno al centrocampista e 12+3 di bonus alla Lazio per il cartellino. Lotito ne chiede 20, Sarri vorrebbe il rinnovo ma lo spagnolo spinge per andare. Ci sono già stati due incontri".