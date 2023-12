Calciomercato Lazio | Barcellona e Real Madrid su Greenwood: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mason Greenwood è uno dei grandi rimpianti estivi della Lazio. Nelle ultime ore del calciomercato, i biancocelesti hanno provato a chiudere il prestito dell'attaccante, ma la chiusura alle 20 del mercato italiano non ha permesso di completare l'operazione. Ad approfittarne è stato il Getafe che è riuscito a prendere il calciatore in prestito. Il giocatore sta facendo benissimo in Liga e finora ha messo insieme 5 gol e 4 assist tra campionato e Coppa del Re. L'attaccante è tornato protagonista mettendosi alle spalle le polemiche extracalcistiche che hanno bloccato la sua evoluzione.

Greenwood piace sempre alla Lazio, ma la notizia che arriva dalla Spagna potrebbe cambiare tutto. Secondo El Gol Digital, Mason sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Il giocatore ha un contratto fino al 2025 con il Manchester United, che ha anche opzione per un'altra stagione, con i Red Devils che sono pronti alla cessione. In Inghilterra è difficile che il calciatore possa tornare e così il trasferimento in Spagna potrebbe essere una soluzione. Secondo The Sun, poi, anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il calciatore. Lo United starebbe pensando di cederlo in estate quando scadrà il prestito al Getafe per monetizzare e chiudere per sempre la questione.