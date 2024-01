Calciomercato Lazio | Bargiggia: "Lotito vuole Samardzic? Credo che..."

Nelle scorse ore si era vociferato di un possibile inserimento della Lazio per Lazar Samardzic dell'Udinese. I problemi inerenti i diritti tv sorti nella trattativa tra il padre e agente del ragazzo e il Napoli hanno portato il tutto in una fase di stallo, in cui si sarebbero inseriti i biancocelesti. Si tratta di indiscrezioni a caccia di conferme e che, intervenuto ai microfoni di TV Play, il giornalista Paolo Bargiggia ha commentato così:

"Non credo che Lotito voglia fare un’operazione da 25 milioni e poi la cosa è molto avanti tra Napoli e Udinese, anche per i buoni rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo. Ma è vero che ci sono delle interferenze. Si dice che il padre stia dando problemi sia per quanto riguarda le commissioni e sia per i soliti diritti d’immagine, ma è presto per dire che il Napoli abbia mollato il giocatore e che ci sia stato un inserimento della Lazio".

UN MERCATO DA POCHI EURO - "Questo sarà il primo mercato dopo l’abolizione del decreto crescita: non mi aspetto grandi cose. La Juve non si muove se non trova un’occasione in prestito per una mezz’ala. Il Napoli è obbligato a investire perché se non va in Champions è un fallimento. La Lazio non ha tutta questa esigenza, la Roma è sotto il settlement agreement. Il Milan farà qualcosa ma a gennaio non vedo un grosso giro di affari in Serie A".