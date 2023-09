Calciomercato Lazio | Basic, Pedullà: “La risposta del croato alle sirene turche”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Toma Basic fa resistenza. Nella Lazio non c’è spazio per lui e la società vorrebbe trovargli una sistemazione altrove. Il croato però non sembra intenzionato a lasciare il club biancoceleste, vuole una proposta abbastanza allettante che finora, secondo lui, non è arrivata. Dopo l’interesse dell’Udinese, scartata senza pensarci troppo, si sono fatti avanti alcune società turche. Il centrocampista però non sembra particolarmente predisposto e, come riferisce Alfredo Pedullà, sarebbe fermo nella sua posizione. Il tempo però stringe e se vuole una chance dovrà decidere nelle prossime ore.

