Calciomercato Lazio | Basic torna in Croazia? L'appello dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Toma Basic non sarà sicuramente a Roma. In questa prima parte di stagione il centrocampista è sceso in campo solo per 9' contro il Genoa in Coppa Italia, divorandosi tra l'altro anche un gol a tu per tu con il portiere dei liguri. Un giocatore totalmente al di fuori dai piani di Maurizio Sarri e che nel mercato di gennaio la Lazio spera di mettere con le valigie in mano per poter liberare un posto in rosa e, magari, sbloccare il proprio mercato. In questo senso c'è una squadra o, meglio, una tifoseria che avrebbe messo nel mirino il ritorno del 26 biancoceleste: l'Hajduk Spalato. Come si evince dai social, infatti, i tifosi croati sperano che la società accolga l'appello di riportare Basic al Poljud, stadio in cui ha giocato dal 2015 al 2018, ipotesi al momento remota ma che, probabilmente, rappresenterebbe una soluzione ideale per lo stesso ragazzo, a caccia di una nuova esperienza per rilanciare la propria carriera.