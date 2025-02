Calciomercato Lazio | Basic verso il Sassuolo: gli ultimi aggiornamenti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Come anticipato nella rassegna stampa di questa mattina, dopo il mancato trasferimento di Basic alla Cremonese, un'altra di squadra di Serie B aveva mostrato un certo interesse nei confronti del croato: il Sassuolo, secondo in classifica dopo il Pisa. In questi minuti sono giunti ulteriori aggiornamenti: come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, ci sarebbero contatti in corso tra i due club, col giocatore che avrebbe aperto al trasferimento. Manca poco al gong finale della finestra di calciomercato invernale, ma l'operazione sembra ben indirizzata verso una (positiva) conclusione.

