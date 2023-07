Calciomercato Lazio | Berardi, Carnevali ai tifosi: "Non vorrei spegnere l'entusiasmo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Berardi è un obiettivo della Lazio, ma riuscire a strapparlo al Sassuolo non sarà facile. Nelle ultime ore, l’ad dei neroverdi ha negato possibili contatti e ai microfoni di TvPlay ha ribadito nuovamente il concetto. Queste le affermazioni di Giovanni Carnevali: “Berardi-Lazio? Non vorrei spegnere gli entusiasmi dei tifosi della Lazio perché l’idea di avere Berardi è straordinaria, uno dei calciatori più forti del campionato. Tuttavia non abbiamo mai avuto nessuna richiesta. Non c’è proprio nulla sul discorso Lazio-Berardi: se arriveranno domani o meno, questo non te lo so dire”.

Calciomercato Lazio | Frattesi, Carnevali fa il punto

"Frattesi?Sono trattative difficili. Inutile nasconderlo, le richieste nostre sono di un certo tipo, dalle altri parti si gioca al ribasso e quindi la soluzione non la troviamo mai. Aspettiamo con grande forza che è quella di non avere la necessità di vendere. Quando hai questa forza e possibilità alle spalle puoi aspettare quello che vuoi. Il Sassuolo ha acquistato due giovani importanti dalla Roma, investendo più di 10 milioni di euro, indipendentemente dalla cessione di Frattesi: vedremo cosa succederà”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE