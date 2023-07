Calciomercato Lazio | Berardi, Carnevali e la frecciatina a Lotito: “Che parli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Domenico Berardi è sempre in cima alla lista dei vorrei della Lazio che, come affermato dal presidente Lotito, non intende lasciarselo sfuggire e non mollerà la presa. Al termine dell’incontro con l’Inter per Frattesi, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha commentato così la situazione: “Ho visto Lotito due giorni fa e non mi ha detto niente. Se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non attraverso i giornali".

"Frattesi? È fatta, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c'erano varie società, ma con l'Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE