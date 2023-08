Calciomercato Lazio | Berardi, Dionisi: "Quello che ha detto? Spero..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Ci sono tanti giovani ma sono sicuro che faremo bene... se sarò qui, perché non lo so", sono bastate queste parole di Domenico Berardi per mandare in tilt la tifoseria del Sassuolo. Dichiarazione che fa molto rumore in tema di calciomercato, soprattutto per la Lazio, con il mister Maurizio Sarri che sogna ancora di poter accogliere sotto la propria ala l'attaccante. Non è dello stesso pensiero il suo allenatore Alessio Dionisi. L’allenatore, in un intervista ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Domenico ha un grande senso del dovere verso questa piazza e questi colori. Ha ottenuto grandi traguardi e fatto grandi numeri con questa maglia. La sua ambizione c’è sempre ma è normale in un giocatore come lui, però parla del campionato scorso e del futuro mettendo tutti i puntini sulle i visto che il mercato è aperto. Come può non avere lui ambizione che è il giocatore tecnicamente più importante della squadra. Io lo vedo ogni giorno, poi riguardo quello che dice vediamo… spero siano solo parole. Domenico ha fatto scelte anche discutibili per altri scegliendo di rimanere rifiutando anche proposte allettanti. Vediamo che succederà ma ha un grande senso del dovere. Per me è dentro al 100% però non compro e non vendo i giocatori“.