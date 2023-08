Calciomercato Lazio | Berardi e Zielinski, la verità di Fabiani

CALCIOMERCATO LAZIO - Domenico Berardi e Piotr Zielinski sono due dei nomi accostati alla Lazio durante questo calciomercato estivo. Angelo Mariano Fabiani ne ha parlato nella conferenza stampa di Isaksen, Kamada e Castellanos raccontando la propria versione dei fatti sulle trattative. Ecco le sue parole: "Erano due calciatori segnalati anche dal nostro allenatore, ma poi ci sono valutazioni che vanno in porto e altre no. Si va anche per le seconde opzioni, non per importanza o per bravura. Il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o no. Abbiamo scelto di abbassare l'età media: Zielinski, sempre che il Napoli lo cedesse, era oggetto di valutazione. Stesso discorso per Berardi. Il calcio può fare a meno anche di Fabiani, ci sono tanti direttori che possono mandare avanti la Lazio senza di me. Bonucci? È un'idea, nessuno può mettere in discussione le sue qualità. Le valutazioni terminano all'ultimo secondo di calciomercato. Quello che dovevamo è stato fatto anzitempo. Probabilmente andrà via Marcos Antonio, per i nuovi servirà tempo per capire l'idea del nostro allenatore. Al Napoli è stata fatta una offerta ufficiale e ci è stato detto di no".

