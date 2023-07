Calciomercato Lazio | Berardi, il Sassuolo dà il via alle visite: c'è anche...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Domenico Berardi non fa che toccare le porte di Formello, è un sogno di Maurizio Sarri, ma anche di Claudio Lotito. Nonostante le parole dell'ad dell Sassuolo, Giovanni Carnevali, ieri, in serata, il patron della Lazio ha avuto un nuovo contatto con l'entourage di Berardi. Nel frattempo, il club neroverde ha iniziato con le prime visite mediche ed alcuni test fisici, ed è al Mapei Sport che ha accolto i calciatori pronti per dare il via al ritiro. Tra gli altri, c'era anche Domenico Berardi. Chissà che il giocatore non riesca ad arrivare alla corte di Maurizio Sarri prima di partire per il ritiro ad Auronzo di Cadore.