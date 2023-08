Calciomercato Lazio | Berardi neanche in panchina col Wolfsburg: la situazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Martedì sera, alla presentazione della squadra, Domenico Berardi sganciò la bomba: "Il Sassuolo quest'anno può fare bene ma io... Non so se resto". Una dichiarazione molto simile a quella che rilasciò un anno fa e che non desta chissà quanta preoccupazione in casa neroverde, stando alle parole dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali. L'esterno offensivo classe '94 in questi giorni si sta allenando regolarmente, tre giorni fa ha disputato l'intera partita in amichevole contro il Parma. Oggi invece non è neanche in panchina per il test col il Wolfsburg. Da Reggio Emilia assicurano che il motivo non è da ricercarsi all'interno dei rumors di calciomercato, ma l'assenza di Berardi fa comunque rumore.