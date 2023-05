Calciomercato Lazio, Berardi più di un’idea: le mosse della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Italiano, esperto, doti tecniche eccellenti, con una buona esperienza internazionale maturata in nazionale. Domenico Berardi ha tutti i parametri che piacciono a Sarri, è un profilo che la Lazio sta tenendo d’occhio, un nome che piace molto a Formello. Tutto ovviamente passa dalla Champions, condizione fondamentale per pensare all’assalto al classe ’94. Il Sassuolo non vuole tarpare le ali a un ragazzo che ha sempre dato tutto per la maglia neroverde, sa che giocare in Champions sarebbe un sogno per Berardi, ma per il suo capitano chiede una cifra importante. La richiesta iniziale del Sassuolo è di 25 milioni di euro, anche perché Mimmo ha un contratto lungo con gli emiliani, in scadenza solo nel giugno 2027. La Lazio ci proverà, magari tentando di abbassare la parte cash con l’inserimento di un paio di contropartite gradite ai neroverdi (occhio a Cancellieri che l’estate scorsa era a un passo dal Sassuolo…). Berardi attende di capire come evolverà la situazione, i primi approcci tra la Lazio e il suo entourage sono stati positivi, ma non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa. Prima Lotito e Sarri si dovranno incontrare e fare il punto sul futuro. Berardi però piace molto al tecnico, è un nome che ha indicato personalmente, del resto è un esterno offensivo da 110 gol in Serie A. Non uno qualunque. E per la sua Lazio, Sarri vuole questo tipo di calciatori…

Pubblicato l'11/05

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.