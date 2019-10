Calciomercato Lazio, Bertolacci accetta la Samp: ha firmato per un anno

Era stato accostato alla Lazio, alla base un buon rapporto con Simone Inzaghi, ma dalla società erano sempre piovute smentite. Andrea Bertolacci, dopo essersi svincolato dal Milan, era in attesa di un’offerta convincente e ora la proposta è arrivata dalla Sampdoria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il centrocampista ha deciso di accettare la corte blucerchiata e ha firmato un annuale con il club ligure. Niente Lazio, dunque, per l’ex Lecce. Del resto i biancocelesti a centrocampo hanno già tutte le caselle occupate. C’è un giocatore per ruolo secondo il gioco delle coppie evocato qualche settimana fa da Tare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.