Calciomercato Lazio | Biasin e quella domanda su Milinkovic: i tifosi si scatenano

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio rischia di perdere Milinkovic-Savic nella sessione estiva. D'altronde il serbo non ha mai aperto al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e attualmente sono molti i club a cui interessa. Tra questi c'è sicuramente l'Inter di Simone Inzaghi che vuole Milinkovic in nerazzurro, tanto da aver contattato direttamente il patron Claudio Lotito. Non solo, perché tra le priorità del club di Zhang, c'è anche Davide Frattesi, accostato anche al club biancoceleste. Così, il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso il proprio account Twitter ha rivolto una domanda ai tifosi, indirizzata specialmente a quelli dell'Inter: "Domanda al netto del fatto che entrambi costano assai: per il centrocampo della tua squadra del cuore preferiresti #MilinkovicSavic o #Frattesi?". Tanti i commenti ottenuti, tra cui: "SMS non può essere accostato a Frattesi, è di un'altra categoria", e ancora "Milinkovic Savic. Simone lo conosce, serve un centrocampista alto che sappia usare i piedi (ogni riferimento a Gaglia è casuale), forse il cartellino costa meno di Frattesi", "Sergente, senza pensarci". Non solo, i tifosi ne fanno soprattutto una questione di adattamento al 3-5-2: "Milinkovic. Col modulo di Inzaghi Frattesi non serve a nulla, perché ha le stesse caratteristiche di Barella. Con Savic guadagniamo forza e centimetri in mezzo al campo". Infine, c'è anche chi non vorrebbe nessuno dei due e afferma: "Nessuno dei 2 , mi tengo quello che ho in rosa che sono i migliori".