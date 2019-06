Calciomercato Lazio, blitz dell'Atletico Madrid per Elmas: i dettagli

Contro sorpasso dell'Atletico Madrid per Elmas. Secondo quanto ha appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti la squadra spagnola avrebbe superato la concorrenza dei club italiani per il centrocampista del Fenerbahce proponendo un'offerta di 14 milioni di euro più bonus. In settimana la dirigenza dei colchoneros è attesa a Instanbul per chiudere l'affare e portare il giocatore a Madrid ma resta da capire se le squadre italiane interessate, con Inter, Lazio e Napoli su tutte, proveranno a muoversi per presentare una controfferta ai turchi.

