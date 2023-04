Calciomercato Lazio, Bobo Vieri: "Lotito non prende due giocatori da 40 milioni, e fa bene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della Bobo Tv, è andato in scena un lungo dibattito. L'ultimo tema, è quello del calciomercato legato alla Lazio. Su questo fronte, Bobo Vieri ha analizzato: “Lotito non è perché va in Champions prende due giocatori a 40-50 milioni di euro. Non lo fa. Quindi, a questo punto, perché Zielinski non te lo regalano. A Luis Alberto gli dai 3-4 milioni e ce l’hai già in casa, ma soprattutto hai il giocatore devastante e non devi comprarne uno da 30 milioni. Gli dai 2 anni di contratto, dei soldi e sta lì. La Lazio deve andare a cercare i giocatori giovani e forti, non i 40 milioni, ma i giocatori forti forti. Lotito non è così e fa bene. Ha preso Sarri che in un anno e mezzo ha portato la Lazio seconda in classifica e gioca un gran calcio con Casale e Romagnoli in difesa, ma di che c***o stiamo parlando! E ora tu vuoi andare a dire a Lotito ‘vai a comprare giocatori da 30-40 milioni di euro’ e sai che ti dice? ‘Ma andatevene a f*****o tutti, andiamo a prendere i giovani, giusti, bravi, spendendo i soldi giusti. Deve fare così la Lazio. A Sarri gli deve dire, ‘ vuoi stare qui ancora 5 anni? Tu sai che spendo e non spendo, ti prendo i giovani, te li vado a cercare, ti prendo i giocatori che vuoi per il tuo sistema ma per favore stai qua’. Quello che sta facendo ragazzi, la Lazio è seconda a 10 punti dall’Inter, roba da pazzi”.