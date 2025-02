Calciomercato Lazio | Bologna, Iling-Junior pronto all'addio. E ora Tchaouna...

Il Bologna saluta Samuel Iling-Junior. Era in prestito dall'Aston Villa, che ha deciso di richiamarlo in Inghilterra dopo una prima parte di stagione non propriamente soddisfacente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il suo futuro è al Middlesbrough, in Championsip. Il classe 2003, infatti, si trasferirà in prestito fino a giugno. Per questo ora la società rossoblù avrà ancor più bisogno di un esterno: l'obiettivo principale rimane sempre Loum Tchaouna della Lazio, su cui però c'è anche il PSV. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.