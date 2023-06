Calciomercato Lazio | Bonanni: “Così non sostituisci Milinkovic. Per migliorare serve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tiene banco, e in apprensione, il futuro di Milinkovic in casa Lazio. L’argomento sarà discusso nella sessione estiva, nel frattempo cominciano a farsi ipotesi su chi potrebbe essere il sostituto ideale o comunque più funzionale al gioco di Sarri. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Bonanni. Queste le osservazioni: “Dovesse andar via come sostituirlo? Torreira e Zielinski? Secondo me non ti sei rinforzato con questi due senza Milinkovic. Per migliorare devi prendere un altro giocatore. Servono due mezzali. Zielinski ha tantissima qualità ma caratteristiche fisiche diverse. E per dare una soluzione agli altri centrocampisti serve un'altra mezzala che può dare un ricambio".

