Calciomercato Lazio | Bonanni: "Milik? Giocatore esperto ma..."

Arek Milik è uno degli obiettivi della Lazio in vista della prossima stagione. L'attaccante non è stato riscattato dalla Juventus e in casa biancoceleste sarebbe il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo. Proprio di questo ha parlato l'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio: "Milik è un giocatore esperto, conosce il campionato ma se la Lazio dovesse prendere Berardi forse Milik non servirebbe".