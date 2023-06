Calciomercato Lazio | Bonanni: "Milinkovic-Juve? Punterei su..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno all’inizio della finestra estiva di mercato, la Lazio sta studiando i colpi da mettere a segno per cercare di rinforzare la propria rosa in vista dei prossimi impegni. Non solo in entrata, la società lavora anche in uscita. Il tempo farà maggiore chiarezza su quel che sarà, nel mentre però cominciano a farsi le prime ipotesi. In merito, si è espresso ai microfoni di TMW, Massimo Bonanni soffermandosi in particolare sulla questione Milinkovic - Juve. Queste le parole: “Tra Rabiot e Milinkovic, su chi punterei? Personalmente mi piace più Milinkovic, ma devo dire che se la Juve vuole fare il salto di qualità deve tenere entrambi. Rabiot non mi fa impazzire ma vedendo cosa ha fatto quest'anno, la Juventus non può farne a meno. Con Milinkovic aumenterebbe lo strapotere fisico a centrocampo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE