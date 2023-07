Calciomercato Lazio | Bonanni: "Milinkovic troppo importante. Zielinski? Sì, ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

I tifosi della Lazio si preparano a salutare Milinkovic, il destino del Sergente è sempre più verso l'Arabia Saudita e qualcuno inizia a chiedersi chi potrà sostituirlo. Su un'eventuale partenza del centrocampista serbo si era espresso, lo scorso 30 giugno, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, nel corso della diretta sulla pagina Instagram 'Voce Laziale':

"Sono convinto che nessuno può sostituire Milinkovic per qualità tecniche e fisiche. In Europa come lui ce ne sono pochissimi. Zielinski è un giocatore molto forte, complementare alle idee di Sarri, ma non basterebbe per rinforzarsi. E' troppo forte e importante, sarebbe titolare in ogni centrocampo europeo. Mi piacerebbe, a livello affettivo, che rimanesse almeno fino alla scadenza, ma la vedo oggettivamente difficile".