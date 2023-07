Calciomercato Lazio | Bonucci, l'agente chiarisce: "Ecco la sua volontà..."

Alessandro Lucci fa il punto della situazione sul futuro del difensore messo ai margini dalla Juventus e che nelle scorse settimane...

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessandro Lucci, agente di Bonucci, ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA parlando del futuro del suo assistito. Il procuratore ha detto: "Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante. E' un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti".



Calciomercato Lazio | Bonucci separato in casa con la Juve: la situazione

Bonucci è stato di fatto messo alla porta dalla Juventus. Il difensore si è allenato a parte con i calciatori fuori dal progetto dei bianconeri. Nelle scorse settimane il calciatore si è proposto anche alla Lazio. Il nome è emerso mentre le due società parlavano del possibile ritorno di Luca Pellegrini a Formello. Il nome del centrale è stato fatto anche da Lotito nel colloquio con i tifosi di sabato sera. I bookmaker danno proprio le aquile in vantaggio in caso di addio alla Juventus, ma per ora la trattativa non ha mai avuto l'accelerazione giusta. il giocatore vorrebbe rimanere alla Juventus per conquistare la convocazione per il prossimo Europeo.