Calciomercato Lazio | Bonucci non molla la Juve: il post dopo il ritorno alla Continassa - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci è finito a sorpresa fuori dal progetto tecnico della Juventus. Il difensore, con un anno di contratto, non è stato ritenuto più utile da Allegri che non lo ha convocato per la tourneé negli USA. Si è parlato di un possibile approdo alla Lazio, ma al momento non c'è una vera e propria trattativa in corso tra le parti. Il 36enne di Viterbo è tornato oggi alla Continassa, dove si allenerà da solo. Al termine della giornata ha scritto su Instagram: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno". Un ulteriore segnale da parte dell'ormai ex capitano bianconero della sua volontà nel voler far cambiare idea ad allenatore e dirigenza. Ci riuscirà?