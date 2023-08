Calciomercato Lazio | Bonucci parla ai tifosi della Juve: "Al di là di tutto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Bonucci è fuori dalla Juve e sul mercato, in cerca di una nuova avventura. Il suono è stato insistentemente alla Lazio, finito nei radar anche dell’Ajax, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Oggi il difensore bianconero ha assistito da spettatore all’amichevole contro la Next Gen e al termine della stessa, con un post su Instagram, ha espresso le sue sensazioni. Queste le parole: “9.8.23 Allianz Stadium. Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!".

