Calciomercato Lazio, Braida: "Ben venga Bonazzoli alla Cremonese"

La Cremonese ha puntato Federico Bonazzoli della Salernitana per rafforzare il suo reparto d'attacco. Il giocatore, nei radar anche della Lazio come possibile alternativa di Ciro Immobile, ha ricevuto il placet anche del consigliere strategico del club grigiorosso Ariedo Braida. Le sue parole ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Bonazzoli è un giocatore interessante per la nostra realtà, sarebbe un giocatore importante, ha un buon numero di gol, siamo un po' carenti. Ben venga, speriamo ci sia la possibilità di acquistarlo, così come qualcuno altro in difesa e a centrocampo".