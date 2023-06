Calciomercato Lazio | Brambati: "Milinkovic? Giusto che cambi aria"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milinkovic è il punto interrogativo della Lazio in questa sessione di mercato. Molto probabilmente il giocatore non rinnoverà il contratto, in scadenza nel 2024. quindi cosa fare? Cederlo ora per monetizzare o tenerlo per un altro anno e perderlo a zero? Massimo Brambati a TMW Radio ha detto la sua: "Mi aveva detto una persona che lavora alla Lazio che i dubbi sulla Premier li esprimeva lui. È un giocatore a cui forse manca un po' di ritmo e può andare bene per l'Italia e la Spagna. Io comunque credo che come motivazioni sia ormai al capolinea con la Lazio. È normale dopo tanti anni e mi sembra giusto che cambi aria".