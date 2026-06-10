Calciomercato Lazio | C'è la fila per Artistico: lo vuole anche il Padova
CALCIOMERCATO LAZIO - Gabriele Artistico è l'oggetto dei desideri di tante squadre di Serie B. Dopo il mancato riscatto da parte dello Spezia, retrocesso in C, diversi club si sono interessati a lui. È destinato a rientrare a Formello quest'estate, ma solo per ripartire immediatamente. Al momento infatti non sembrano esserci margini per una sua permanenza alla Lazio.
Proprio da qui nasce l'interesse di Avellino (su tutte), Benevento, Modena e Sampdoria. A queste si è aggiunto anche il Padova: come riportato da Alfredo Pedullà, il club biancorosso avrebbe fatto un sondaggio serio per il calciatore. E ci sarebbe stato anche un incontrato tra il direttore sportivo Mirabelli e la società biancoceleste. Tra tutte queste richieste sarà il centravanti classe 2002 a decidere dove giocare la prossima stagione, aspettando una proposta dalla Serie A.