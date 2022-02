Calciomercato Lazio, Cabral non basta: furia social, Lotito e Tare nel mirino

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, TORNA IN GRUPPO FELIPE ANDERSON: DIFFERENZIATO PER PEDRO FORMELLO - Continua il percorso d'avvicinamento al rientro in campo dopo la sosta per la Lazio. Seduta pomeridiana quest'oggi nel Training Center di Formello, la prima della settimana che porterà al match di sabato contro la Fiorentina. Sarri segue... FORMELLO - Continua il percorso d'avvicinamento al rientro in campo dopo la sosta per la Lazio. Seduta pomeridiana quest'oggi nel Training Center di Formello, la prima della settimana che porterà al match di sabato contro la Fiorentina. Sarri segue... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, ALTRO CONTATTO PER MIRANCHUK. E MIHAILA VA ALL'ATALANTA... AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Nuovo contatto tra Lazio e Atalanta per quanto riguarda Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però non ci sarebbe ancora l'accordo tra le parti: la trattativa va avanti a oltranza alla ricerca della fumata... AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Nuovo contatto tra Lazio e Atalanta per quanto riguarda Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però non ci sarebbe ancora l'accordo tra le parti: la trattativa va avanti a oltranza alla ricerca della fumata... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI VUOLE UN ATTACCANTE: SPUNTA DESTRO Miranchuk praticamente sfumato, ora la Lazio si guarda intorno, a caccia di soluzioni last minute per l’attacco. Serve un giocatore che possa dar fiato a Immobile in questa seconda parte di stagione, Sarri lo pretende, non vuole rimanere con il cerino in mano, è... Miranchuk praticamente sfumato, ora la Lazio si guarda intorno, a caccia di soluzioni last minute per l’attacco. Serve un giocatore che possa dar fiato a Immobile in questa seconda parte di stagione, Sarri lo pretende, non vuole rimanere con il cerino in mano, è...