Calciomercato Lazio | Cairo pianifica il post Ricci: nuovo arrivo per il Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Samuele Ricci è un nome caldo, anzi caldissimo per la mediana della Lazio. C'è distanza tra domanda e offerta, i biancocelesti hanno messo sul piatto 18 milioni più due di bonus, mentre il Torino continua a chiederne 25. Oggi inoltre è previsto a Milano un incontro tra Claudio Lotito e Cairo, summit che potrebbe rivelarsi decisivo. Nel frattempo però, dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il Torino accoglie Adrien Tameze, centrocampista voluto da Juric per rinforzare il suo centrocampo. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il giocatore, arrivato nelle scorse ore nel ritiro di Pinzolo, questa mattina si è allenato per la prima volta agli ordini del tecnico croato. Tameze è sbarcato al Torino a titolo definitivo per 2,8 milioni di euro, firmando un triennale da un milione di euro all'anno.