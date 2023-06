Calciomercato Lazio | Calisti: "Per fare il salto di qualità ha bisogno di almeno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un mercato importante quello che prenderà il via in modo ufficiale il 1 luglio. La Lazio è al lavoro in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri. Sul tema ha detto la sua l'ex calciatore Ernesto Calisti ai microfoni di TMW Radio: "L'acquisto prioritario? Berardi può esserlo. Se prendi uno come lui, è chiaro per come gioca la Lazio è un ottimo colpo. Avresti titolari e cambi molto forti come esterni. La Lazio ha bisogno di cambi, soprattutto di un vice-Immobile, perché non è più un ragazzino. E serve un centrale di centrocampo. La priorità credo sia un'altra punta centrale. La Lazio comunque ha bisogno di 4-5 giocatori per fare il salto di qualità".

MILINKOVIC - "Da quello che so quasi sicuramente partirà, puoi anche provare a convincerlo che vuoi fare una squadra competitiva per lottare per il titolo. Perderlo a parametro zero credo sia un errore comunque, spero non accada".