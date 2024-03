Calciomercato Lazio | Cambiaghi, futuro incerto: quattro squadre su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Non sono passate inosservate le buone prestazioni, anche se senza gol, di Nicolò Cambiaghi all'Empoli. Di proprietà dell'Atalanta, l'attaccante 23enne è uno dei punti fermi della formazione toscana, ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. Già a gennaio la Lazio aveva provato a strapparlo alla Dea per rinforzare il reparto offensivo di Sarri: alla fine non se n'è fatto nulla vista la richiesta economica elevata da parte della società.

In estate però si prospetta una vera e propria asta per portarlo via da Bergamo, dove rientrerà dal prestito. Come riportato da TMW, Fiorentina, Torino, Genoa e per l'appunto Lazio hanno già avviato i contatti e preso informazioni per acquistarlo. Da capire quale sarà la scelta dell'Atalanta sul suo cartellino dopo una stagione al di sotto delle aspettative, almeno dal punto di vista realizzativo.