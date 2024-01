Calciomercato Lazio | Cambiaghi, Giordano: "Somiglia a Zaccagni, ma oggi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Sei giorni al gong di questa finestra invernale di mercato e la Lazio in entrata non ha ancora registrato nessun colpo. Tanti i nomi che sono stati accostati al club, soprattutto in attacco che al momento è il reparto in emergenza. Cambiaghi è uno di questi e sul suo conto, a Radiosei, si è espresso Bruno Giordano: "È un buon giocatore e somiglia a Zaccagni. Disciplinato, nel 4-3-3 può fare molto bene. Ha strappo nella corsa ed è molto promettente. Ora gioca vicino alla prima punta, anche se ad Empoli sono in evoluzione dopo il cambio di tecnico. Sa giocare a calcio, ha forza fisica e nel modulo di Sarri sarebbe un buon acquisto. Per fare il salto di qualità deve metter dentro al repertorio qualche gol. Se lo prenderei? Nell’immediato no, ma in futuro sì. Ha buonissime prospettive, un po’ come Zaccagni prima della Lazio. Mi da l’idea che possa far bene, anche se magari oggi non ti garantisce un salto di qualità. Ci devi credere e lavorarci con competenza. Ci si può puntare”.

