Calciomercato Lazio | Cancellieri verso Empoli: i dettagli della trattativa

WEBTV UFFICIALE | ISAKSEN È UN GIOCATORE DELLA LAZIO: IL COMUNICATO DEL CLUB Gustav Isaksen è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Dopo essere atterrato nella capitale e aver svolto le visite mediche di rito, l'attaccante danese si è recato a Formello per la firma del contratto. Il comunicato ufficiale...

VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | MAXIMIANO ALL'ALMERIA, LOTITO BLOCCA TUTTO: IL MOTIVO Luis Maximiano resta in uscita, questo è più che certo. Il portiere biancoceleste, che non ha vissuto una stagione felice dopo l'erroraccio nella sfida d'esordio della scorsa stagione di Serie A contro il Bologna, lascerà la Lazio, ma il dubbio...