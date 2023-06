Calciomercato Lazio | Canovi: “Lui un acquisto intelligente”. E Milinkovic…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dario Canovi, noto procuratore, nel corso del suo intervento a TMW si è soffermato anche sul mercato della Lazio. In particolare, sul fronte cessioni si è espresso sull’eventuale trasferimento di Milinkovic alla Juventus che coinvolge anche Rabiot: “Io su Rabiot, conoscendo la madre, sono molto dubbioso. Non credo che accetterà un accordo a ribasso o che non gli porti un grande guadagno. Sostituirlo con Milinkovic non sarebbe per niente male. Il serbo ha un altro anno e basta di contatto e penso che Lotito non voglia perderlo a zero. Se dovesse arrivare un’offerta giusta credo che possa partire. Perderlo e non sostituirlo, però, sarebbe una grande perdita”. Relativamente alle entrate, ha commentato così il possibile acquisto di Berardi: “Per me sarebbe un acquisto molto intelligente”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE