Calciomercato Lazio | Canovi: "Milinkovic? Pezzo importante, sarà difficile..."

Il calciomercato non ha ancora preso il via in modo ufficiale ma tutte le società sono al lavoro per rinforzare le rose in vista della prossima stagione. In tanti però prima di acquistare dovranno necessariamente cedere. In casa Lazio l'attesa è tutta per il futuro dei big, Milinkovic su tutti, e proprio su una possibile cessione del serbo ha detto la sua il procuratore Alessandro Canovi ai microfoni di TMW Radio: "Quasi tutti i club italiani pensano prima a cedere e poi a comprare. Dall'Inter alla Juventus, ma un po' tutte, perché si chiudono i bilanci ora. Anche la Lazio. Se va via Milinkovic è un pezzo importante e non sarà facile rimpiazzarlo. Ci sono 2-3 pezzi importanti che se andassero via devi rimpiazzarli con giocatori adatti a giocare la Champions".