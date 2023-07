Calciomercato Lazio | Capello spinge per Zacharyan: "Gli auguro di..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Capello promuove a pieni voti Arsen Zacharyan. Il centrocampista classe 2003 di proprietà della Dinamo Mosca è uno dei nomi caldissimi nel mirino della Lazio. In questo momento, il club biancoceleste avrebbe già bloccato il calciatore ma sta aspettando per sferrare l'affondo decisivo. Le qualità del ragazzo non si discutono, ma è un giocatore che ancora deve crescere tanto. In patria si parla già tantissimo di lui e anche in Italia c'è già qualcuno che lo consce bene. Fabio Capello, allenatore della nazionale russa tra il 2012 e il 2015, si è espresso chiaramente su Zacharyan: "Ha un enorme potenziale. Spero che possa diventare l'erede di Milinkovic-Savic alla Lazio e una futura stella della Serie A. Non posso che augurargli tanto successo", le sue parole a Sport24.