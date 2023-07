Calciomercato Lazio | Caprile, De Laurentiis: "Non posso bloccarlo se ha intenzione..."

Il Bari è pronto per ripartire e programmare la nuova stagione. Il primo appuntamento è nella sala stampa del San Nicola, dove il presidente Luigi De Laurentiis presenta le nuove maglie e il kit gara della stagione 2023/24, insieme al main sponsor Molino Casillo. Nel corso dell'appuntamento con i giornalisti, il patron ha anche avuto modo di far chiarezza su Caprile, portiere accostato alla Lazio di Maurizio Sarri come possibile sostituto di Maximiano. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Caprile e Cheddira sono due giocatori che sono diventati star del campionato, a tal punto che hanno desiderio di giocare in un'altra serie. Non posso bloccarli se hanno intenzione di andare altrove. Felice per la loro carriera, ringrazio anche Polito di averli scovati e di averci creduto. Caprile è stato come trovare una star all'improvviso. A Bari non possiamo avere persone scontente. Probabilmente troveranno un'altra sistemazione e la loro vendita diventerà budget ulteriore di un mercato competitivo. Ci sono varie offerte per Caprile. Il suo destino lo decideranno le squadre che ci porteranno le offerte e valuteremo quella che più ci aggrada. Chi è il proprietario? Il Bari. Il resto sono notizie di paese. Lui è del Bari dal primo giorno. Dipenderà anche dalle vendite dei giocatori. Sicuramente non ci sarà un investimento inferiore all'anno scorso, se poi ci saranno degli strappi da fare in base alle plusvalenze di Caprile e Cheddira allora verranno reinvestiti nel Bari. Non ci sono debiti da risanare".