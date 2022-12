Calciomercato Lazio, Caravello su Milinkovic: "Ecco dove lo vedrei bene..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio riprende i lavori in vista della ripartenza della stagione. A Formello gli unici assenti saranno Sergej Milinkovic-Savic e Matias Vecino, impegnati con le rispettive nazionali nel Mondiale in Qatar. Nel frattempo la posizione del centrocampista serbo continua a catalizzare l'attenzione, a causa della scadenza del contratto fissata nel 2024 e dell'appeal internazionale raggiunto anche grazie alla vetrina iridata. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del Sergente l'agente di calciomercato Danilo Caravello: "Milinkovic ha già rinnovato due volte. Se arriverà l’offerta converrà a tutti chiudere un ciclo. È talmente forte che può andare bene in tutte le squadre. Lo vedrei bene in Spagna o in Premier".