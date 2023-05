Calciomercato Lazio, Carnevali: “Berardi? C’è stata un’offerta. Il desiderio..."

TUTTOmercatoWEB.com

La stagione sta per finire, il prossimo weekend sarà l’ultimo di Serie A, poi la scena se la prenderà tutta il mercato. Manca ancora un po’ alla finestra estiva, ma i club stanno già pianificando acquisti e cessioni. In casa Lazio, per quel che riguarda l’attacco, tra i preferiti di Sarri c’è Domenico Berardi del Sassuolo. In merito, si è espresso a margine dell'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione" il dg dei neroverdi, Giovanni Carnevali. Queste le parole: “Ha avuto nell'arco degli anni più opportunità e anche la scorsa stagione c'è stata un'offerta importante per lui, decisamente superiore rispetto a quella fatta dal mio amico Joe (Barone, dg della Fiorentina, ndr) che non ho neanche preso in considerazione. Detto questo per noi è la nostra bandiera, ci piacerebbe che continuasse con noi e ha dimostrato il desiderio di proseguire. In un mondo in cui gli atleti ambiscono a cambiare maglia, avere un atleta che sposa la propria società per diventare bandiera deve essere motivo di orgoglio per noi e soprattutto per lui".

