Calciomercato Lazio | Carnevali: "Berardi? Difficile spaventare Lotito. Vogliamo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è espresso sulle situazioni inerenti i due gioielli neroverdi: Berardi e Frattesi. Il primo sembrerebbe essere un obiettivo concreto della Lazio, a cui arrivare non sarà semplice, soprattutto per la volontà della società emiliana, il secondo invece sembrerebbe più un sogno. Di seguito le parole dell'a.d. del Sassuolo.

"Prezzo Berardi? Spaventare Lotito non è facile. Non ha mai chiesto il calciatore e non abbiamo mai parlato con lui. Berardi è un calciatore forte che vogliamo tenere. Frattesi? Oggi inizia il calciomercato, in questa cornice fantastica e vediamo chi farà questo colpo da maestro. Incontreremo l'Inter, ma anche tante altre società; siamo all'inizio, siamo lontani, nella giornata di oggi vedremo cosa succederà.

In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l'anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione".