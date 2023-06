Calciomercato Lazio | Carnevali fa il punto: "Berardi? Le cose stanno così"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sta dando forma al proprio mercato, i prossimi giorni in questo senso potrebbero rivelarsi molto importanti e tra le piste che andranno seguite con attenzione c'è anche quella di Domenico Berardi. L'ala del Sassuolo è un sogno di Sarri, un obiettivo che si è posto da anni e che alla Lazio vorrebbe finalmente abbracciare. Non è un segreto che l'ala calabrese non sia l'unico neroverde nei piani del tecnico, ma sicuramente più abbordabile di Davide Frattesi, oggi molto complicato da arrivare. Intervenuto ai microfoni del Messaggero, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha fatto il punto della situazione sui due calciatori:

Calciomercato Lazio | Carnevali: "Berardi? Non ho sentito la Lazio!"

"Nessuno si è fatto avanti, non ho sentito né Lazio né Fiorentina. Non abbiamo cambiato idea: vorremmo che lui sia la nostra bandiera e lo sa benissimo. In questo momento non c'è nulla e non ci poniamo il problema di farlo partire. Saremmo felici che restasse, lo diciamo ogni anno e finora è sempre stato così".

Calciomercato Lazio | Carnevali: "Parliamo con tre squadre per Frattesi. Pinamonti..."

"Per Frattesi stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l'hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati. La Roma ha il 30% sulla futura rivendita? Questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano. Pinamonti? Non ci poniamo il problema, se dovessero chiederlo ne parleremo ma a tavolino non prevediamo la cessione. In linea di principio vogliamo tenerci stretti i nostri gioielli