Calciomercato Lazio | Carnevali su Laurienté: “Dal Marsiglia a Mourinho, dico tutto”

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Armand Laurienté è uno degli obiettivi della Lazio in questa sessione di mercato. La società sta lavorando all'operazione da diverso tempo, ha trovato l’accordo con il calciatore ma non con il Sassuolo che chiede almeno 15 milioni di euro per il cartellino.

Sul tema è intervenuto l’ad del Sassuolo Carnevali che ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto della situazione: "Al di là delle cifre, dipende molto dai club che lo richiedono. Laurienté è un calciatore che ha anche altre richieste. C’è il Marsiglia ma anche il Fenerbahce con Mourinho che è stato uno dei primi a muoversi. Bisogna anche però pensare al valore di questo ragazzo che per noi è importante. Ci sono tante possibilità. Dire un numero? Non lo so. Può aggirarsi intorno ai 15 o ai 20. Pensiamo che questa sia la cifra giusta ma posso anche dirvi che quasi preferirei rinnunciare a questo risultato economico per trattenere il giocatore. Noi dobbiamo essere consapevoli che faremo la Serie B il prossimo anno, il che comporta delle conseguenze. Va detto anche che noi siamo retrocessi con questi giocatori e vogliamo tornare con questi calciatori. Bisogna, però, anche ragionare sulle motivazioni di questi giocatori. La cessione, nel caso ci debba essere, deve essere congrua con quella che riteniamo porti il valore giusto".