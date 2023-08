Calciomercato Lazio | Casadei: sfida al Leicester per il talento ex Inter, ma...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ci prova per Cesare Casadei? Un tentativo è stato fatto nella tarda mattinata di mercoledì, chissà che possa portare a degli sviluppi o invece rimanere tale. Sì perché il classe 2003 è in trattative molto avanzate con il Leicester che ha anche il via libera del Chelsea proprietario del cartellino dell'ex Inter. Casadei s'era trasferito a Londra, un anno fa, per circa 20 milioni di euro. L'ultima stagione divisa tra la squadra U-23 dei Blues e il Reading in Championship. Poi l'exploit al Mondiale Under 20, conferma del talento cristallino della mezzala nata a Ravenna. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, la Lazio ha provato a inserirsi convinta delle qualità di Casadei. Il Leicester però rimane in vantaggio...