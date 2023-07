Calciomercato Lazio | Castellanos, conferme anche dall'Argentina: "Ci siamo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Taty Castellanos s'avvicina sempre di più alla Lazio. L'attaccante di proprietà del New York City e reduce da una grande stagione al Girona, in Liga, è pronto a vestirsi di biancoceleste. Accelerata decisiva nelle ultime ore, con l'incontro tra Lotito e il giocatore e i suoi rappresentati a Villa San Sebastiano. Incontro che vi abbiamo svelato sul nostro sito. La conferma della trattativa ormai prossima alla chiusura arriva anche da Cesar Luis Merlo, giornalista argentino di Tyc Sport, che per primo - lo scorso 3 luglio - diede la notizia di un forte interessamento della Lazio per Castellanos. Ora Merlo ribadisce con un tweet: "Taty Castellanos a un passo dalla Lazio". Conferme totali.