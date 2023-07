Calciomercato Lazio | Castellanos, il NYC ha preso il sostituto: arrivo a un passo

CALCIOMERCATO LAZIO - Taty Castellanos sarà un nuovo giocatore della Lazio. Ieri il giocatore del New York City si trovava a Villa San Sebastiano, dove, insieme al suo entourage hanno raggiunto un'intesa totale. Taty firmerà un contratto fino al 2028 e il trasferimento sarà a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Dettagli definiti in serata, mancano solo lo scambio delle mail e ad inizio settimana l'attaccante argentino effettuerà le visite mediche a Roma. Nel frattempo, arrivano grandi aggiornamenti anche per il club che detiene il suo cartellino. Come riporta Hudsonriverblue.com, martedì mattina, il New York City FC ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante algerino Mounsef Bakrar dall'NK Istra 1961 nella First League croata. La firma è stata un sospiro per i fan del club poiché il club ha lottato a lungo per trovare un sostituto per Castellanos. Sempre più vicino l'approdo alla corte di Sarri per Taty.