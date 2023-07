Calciomercato Lazio | Castellanos, Pedullà: "L'agente è a Roma per..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"In queste ore è atteso a Roma l’agente di Valentin Castellanos". È questa l'indiscrezione, riportata sul sito di Alfredo Pedullà, che coinvolge l'attaccante rientrato al New York City dopo la buona stagione con il Girona. Si tratta di un profilo già in precedenza accostato alla Lazio dai media argentini, ma che ora sembrerebbe essersi improvvisamente "riscaldato". Classe 1998, è un nome da seguire, all’interno di un giro di consultazioni che la dirigenza dovrà completare il prima possibile e che porterà a una decisione definitiva.

