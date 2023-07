Calciomercato Lazio | Castellanos, poker "da sogno" al Real: "È stata una pazzia!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Valentin Castellanos sembra destinato a essere il primo acquisto della Lazio in questa sessione di calciomercato. Ieri in serata l'incontro tra la dirigenza biancoceleste e il suo entourage, poi la svolta: l'argentino è davvero a un passo dall'approdare a Roma, alla corte di Sarri. Nel suo curriculum, tra i 13 gol siglati nelle 35 presenze collezionate in Liga, ce ne sono quattro di gran peso, quelli messi a segno contro il Real Madrid. In un'intervista rilasciata a Marca, il classe '98 parlava proprio di quel poker da sogno: "Una bellissima emozione. Abbiamo fatto una gara incredibile contro uno dei migliori rivali al mondo. Mi sto godendo questo momento (...) È stato davvero un sogno. Potevo immaginare di battere il Real, o magari fargli un gol, fargliene quattro è una cosa un po' pazza. Sono una persona molto autocritica, voglio sempre il meglio, è il risultato del lavoro che ho fatto durante tutta la stagione. Il sostegno dei tifosi del Girona è incredibile, quando cantano e gridano il mio nome... è bellissimo!".

"Aver fatto questi gol è bellissimo, me ne sto rendendo conto, mi dà anche grande motivazione per il prosieguo del campionato. È stata una pazzia, veramente. Essere argentino mi dà una motivazione in più, siamo campioni del mondo, ci sono miei connazionali che stanno facendo veramente benissimo. Un giorno, se dovrà indossare anche io la maglia albiceleste, voglio arrivarci preparato, al massimo delle mie condizioni. Sono soddisfatto di me, di questi mesi trascorsi nella Liga che è uno dei migliori campionati al mondo, di star facendo le cose per bene. È importante per me e per la mia carriera".

