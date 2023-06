Calciomercato Lazio | Casting secondo portiere: Audero in pole, piace un baby viola

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tanti movimenti di mercato in casa Lazio, sia in entrata che in uscita. Resta l'interesse della Fiorentina per Luis Maximiano, nonostante il suo primo anno in Italia molto sfortunato. Nella trattativa potrebbe entrare il baby portiere viola Tommaso Martinelli. Il classe 2006 della Primavera di Aquilani, già convocato da Mancini per uno stage con l’Italia, piace molto ed è un’idea anche per il futuro. Sarri però pensa soprattutto al presente e preferisce Audero come secondo di Provedel. E' lui il nome ancora in pole per quel ruolo. De Laurentiis ha detto no per Caprile, pronto a fare il salto dal Bari al Napoli. Anche lui può diventare un altro profilo interessante per il futuro (classe 2001). Lo staff di Sarri ha consigliato anche Stefano Turati, 21enne di proprietà del Sassuolo, protagonista della promozione del Frosinone e terzo dell’Under 21 di Nicolato.

Situazione terzino

Se non dovesse arrivare il riscatto dalla Juventus di Luca Pellegrini, la Lazio valuta già alcune alternative. Sarri non ha mai dimenticato Parisi, difficile arrivare a Emerson Palmieri, Kerkez era stato offerto e potrebbe essere rivalutato, Valeri piace ma il mister lo considera uno da 3-5-2. Confermato Gila nonostante qualche difficoltà al primo anno. Basic, invece, ha estimatori in Francia. Cancellieri piace a Salernitana, Torino e Bologna.